El hermano de Chance the Rapper se declara bisexual

El artista Taylor Bennet -hermano del conocido músico Chance the Rapper- se ha animado a compartir públicamente su bisexualidad a través de las redes sociales coincidiendo con su 21 cumpleaños, una efeméride que parece haberle insuflado la valentía necesaria para sincerarse ante sus seguidores sobre un asunto tan íntimo y, de paso, servir de ejemplo a otros jóvenes que lidian con las inseguridades asociadas a la imagen preconcebida que todavía existe sobre las manifestaciones alternativas de la sexualidad.

“Como mañana es mi cumpleaños y comienzo un nuevo año de mi vida, me he propuesto hablar con mayor franqueza sobre mí mismo de forma que pueda ayudar a otras personas que tienen que afrontar los mismos desafíos que yo he experimentado. A medida que iba creciendo, no era del todo consciente de mi sexualidad y pensaba que solo me atraería uno de los dos sexos, pero hoy quiero sincerarme con mis fans… Me identifico como un hombre bisexual, apoyo y siempre he apoyado abiertamente a la comunidad gay y seguiré haciéndolo en 2017. Gracias a todos”, expresó el también rapero en su perfil de Twitter.

Aunque no se ha referido directamente al asunto que ha llevado a su hermano menor a acaparar buena parte de la atención en la esfera virtual, en la emotiva video felicitación que le ha dirigido a través de la misma plataforma Chance -cuyo verdadero nombre es Chancellor Johathan Bennet- ha dejado bien claro que, además de admirar y apoyar incondicionalmente a Taylor, jamás permitirá que nadie trate de criticarle o directamente humillarle simplemente por ser quien es.

“Este chico está a punto de cumplir 21 años, estamos hablando de alguien de mi familia, y yo mataría a cualquiera que trate de hacer daño a mi familia. No juegues conmigo y menos aún con mi familia. Este chico, de casi 21 años, es un súper Bennet, le quiero y siempre lo haré pase lo que pase. Se ha convertido en un gran hombre y me tiene a mí y a Dios de su lado. No puede fallar”, reza el conmovedor relato que el rapero de Chicago ha dedicado a su querido hermano ante sus seguidores