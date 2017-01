Adriana Ugarte zanja debate sobre desencuentros con Emma Suárez.

Aunque tanto Emma Suárez como Adriana Ugarte se han encargado en infinidad de ocasiones de negar taxativamente que su relación personal esté cargada de tensión y recelo, una teoría que no ha dejado de circular desde que ambas protagonizaran una anecdótica discusión a la salida de una entrevista radiofónica, la más joven de las intérpretes que encarnaron al personaje de Julieta en la última cinta de Pedro Almodóvar ha querido zanjar definitivamente el asunto compartiendo públicamente la emoción que le invadió cuando Emma se hizo el sábado pasado con el premio Forqué a la mejor actriz protagonista.

“Lo que más disfruté, lo que me hizo sentir libre, despegada de la avaricia, fue la satisfacción tan potente que experimenté cuando no escuché mi nombre y supe que mi compañera había sido premiada. Esa sensación me hizo feliz, me hizo sentir plena y muy alegre y emocionada. Y abracé al mundo, al destino y a la vida que hacemos y que se nos va haciendo y sentí gratitud”, se sincera Adriana echando mano de toda su habilidad expresiva en su blog de la revista InStyle.

Además del entusiasmo que se deriva de la profunda admiración que le une a su veterana compañera de reparto, otra de las muchas razones por las que la famosa intérprete afrontó con optimismo una de las galas más importantes del cine español -a pesar de que sospechaba que se quedaría sin galardón- residía en su ilusión por encontrarse de nuevo en Sevilla, una de las ciudades que han marcado profundamente su vida.

“Para mí, llegar a Sevilla no es llegar a cualquier sitio: esta ciudad forma parte de mi vida privada casi desde que nací. Mi familia materna tiene sus orígenes arraigados a esta tierra, en la que yo viví dos años de mi infancia tierna, en la que rodé mi primera película y donde me enamoré como una loca. Así que, como veis, para mí Sevilla tiene un color pero que muy especial. Sabía que era un viaje breve y me propuse disfrutarlo al máximo, poniendo la importancia en lo que de verdad merece la pena: lo humano. Y cuando me preguntaban por la nominación o por el premio en sí, lo notaba lejano como algo totalmente secundario”, relató en la misma publicación.

Lo cierto es que Adriana ya demostró un gran sentido de la deportividad al felicitar a todos sus compañeros de ‘Julieta’, incluidos la propia Emma y Pedro Almodóvar, por sus candidaturas de cara a la próxima entrega de los premios Goya, una ceremonia en la que sorprendente ella no optará a galardón alguno.

“Felicidades a todas mis compañeras y compañeros nominados a los Goya”, rezaba el escueto mensaje con el que también quiso dar la enhorabuena a todos los amigos que acumula en la industria cinematográfica española.