Nieta de Bárbara Mori ya tiene ofertas de trabajo

Natália Subtil relató en entrevista para el programa Hoy cómo ha cambiado su vida tras convertirse en mamá de la pequeña Mila Mayer Subtil, producto de su relación con el cantante Sergio Mayer Mori.

A dos meses del nacimiento de la pequeña, Natália ha decido vivir sola con su hija, afirma estará dedicada al 100% a ser madre soltera, por lo cual se hará cargo de todos los gastos de la menor, situación que la llevará a lanzarse como cantante el próximo mes de febrero, además de confesar que la pequeña Mila ha recibido algunas ofertas para trabajar como modelo de comerciales y telenovelas, a pesar de su corta edad.

Con respecto a la relación con Sergio Mayer Mori, la actriz confesó: “como papá él es muy bien, siempre que lo encargue la cuidaba muy bien, despierta y canta para ella con la guitarra, o sea, de papá muy bien; pero como pareja, decidimos no tener una relación, pero como amigos funcionamos mucho mejor. Día a día somos solitas, somos nosotras dos, pero mira, como es tranquila, me deja hacer todo, fíjate que no sabía que podía ser tan fuerte, pues sacar adelante a un angelito es increíble, no sabía las fuerzas que te dan”.

Finalmente, la modelo brasileña relató cómo su primogénita está muy consentida por los famosos abuelos, Sergio Mayer y Bárbara Mori: “Cuando vivíamos con la abuela también era la adoración de la casa, todos la querían agarrar, este es el momento más bonito de mi vida. Mayer, le ha regalado este vestido, el abuelo regala muchas cosas. Este fue regalo de Navidad de la abuela, está bien chistoso para que vaya a la playa (un traje de baño)”.Fuente: Agencia México