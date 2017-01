Iván Aguilera espera encontrarse con sus hermanos en el homenaje a Juan Gabriel

Iván Aguilera confesó en entrevista con René Franco en el programa “La Taquilla” que sigue sin reunirse con sus hermanos Luis Alberto y Joao, quienes dieron positivo en la prueba de ADN y se ha confirmado su relación con el fallecido cantante.

“He tenido mucha comunicación con Luis Alberto, por mensaje y por teléfono muy amable, de verdad que pareciera que ya nos conocíamos de muy chiquitos. Me encantaría que pudieran venir al homenaje y disfrutar como todo mundo del homenaje. Desgraciadamente con Joao no he tenido nada de comunicación, contacto, pero respeto las decisiones que él ha hecho, y aun así él está invitado”.

Al respecto del homenaje que se llevará a cabo el próximo 18 de febrero en el Centro Dinámico Pegaso, el heredero del Divo de Juárez confesó: “yo personalmente lo estoy produciendo y con mi hermano Hans que le gusta el cine mucho, estamos haciendo cosas especiales para quizás en su momento si decidimos sacar algo bonito”.

Sobre el disco de duetos que quedo pendiente por salir a la venta, Aguilera dice se encuentra aún en etapa de producción y espera lanzarlo a la venta este mismo año. Asimismo, sobre el reality show que les propusieron hacerlo como familia, Iván dice que debe consultar la decisión con toda su familia, pero no descarta la posibilidad de hacerlo.

Finalmente, sobre una segunda temporada la exitosa serie Hasta que te conocí, explicó: “yo creo que la familia se tiene que poner de acuerdo también, porque obviamente el final de lo que eso sería, es algo muy difícil para todos, pero estamos en pláticas, pero yo creo que sí habrá (una segunda temporada).Fuente: Agencia México