¡Anahí y Manuel Velasco ya son papás!

Gracias 2016 ! Gracias por la mejor noticia de mi vida ! 👼 Mi regalo de Dios. Te espero con todo mi amor 🙏🏻❤️ Les deseo un muuuyyyy Feliz Año Nuevo!! Salud-Alegría-Paz. Que la vida nos permita compartir momentos llenos de felicidad. Vamos por un gran 2017 🎉🎉

A photo posted by Anahi (@anahi) on Dec 30, 2016 at 4:47pm PST