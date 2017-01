Hilaria Thomas recupera su piercing del ombligo cuatro meses después de dar a luz

La mujer de Alec Baldwin se ha animado, tras mucho pensarlo, a recuperar el piercing que solía lucir en el ombligo antes del nacimiento de su tercer hijo Leo.

Fiel a su costumbre de compartir con todos sus seguidores de su cuenta de Instagram sus tribulaciones y desafíos como madre, empresaria y gurú del fitness, además de mujer de un actor tan famoso como Alec Baldwin, Hilaria Thomas ha revelado a través de la plataforma que le costó mucho animarse a recuperar su anterior piercing del ombligo tras el nacimiento de su tercer retoño, Leonardo, hace cuatro meses.

“Bueno, he estado pensando largo y tendido si debería volver a ponerme el piercing del ombligo… con tres hijos ya… pero la cuestión es que siempre me ha gustado y mi lema es: solo porque tengas niños, no significa que tengas que dejar de sentirte guapa. Así que aquí lo tenéis, para añadir un toque de brillo y juventud”