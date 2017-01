Niurka estalla y niega que su hija busque aparecer en revista para caballeros

Niurka Marcos empleo su cuenta de Twitter para difundir un audio en el que mandó un contundente mensaje al director de la revista Playboy México, Alfredo Cedillo y la empresa Radio Fórmula, con la finalidad de desmentir que su hija esté interesada en trabajar en alguna revista para caballeros.

“Alfredo, buenas noches, soy Romina Marcos, la hija de Niurka Marcos, y ahorita no estoy interesada en ninguna revista de Playboy, estoy dedicada a mis estudios, que es lo que tiene que hacer una niña de mi edad, así que por favor no estén inventando nada”, se escucha a la joven en la primera parte del audio.

Posteriormente, se oye a la artista diciendo: “este mensaje, es para los editores de Radio Fórmula, en su página y para todos los interesados, incluyendo a Alfredo Cedillo, mi hija les grabó un audio para que amanezca mañana en Radio Fórmula, ahí está su respuesta”.

Haciendo una pausa, Marcos agregó tajantemente: “Yo no sé porque no acaban de darse cuenta que yo no tengo pelos en la lengua, y que no les tengo miedo a ninguno, y que armo un verguero de cualquier cosa, que pena me dan, pero pena por ustedes, porque este tipo de declaraciones y de publicaciones lo único que hace es desenmascararlos y demostrar que mienten, que difaman y que están muriéndose de hambre porque no tienen creatividad para vender notas, pobrecito”.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados en este caso ha dado más declaraciones al respecto, no obstante, la vedette demostró que por sus hijos es capaz de sacar uñas y dientes para defender su honor. Fuente: Agencia México