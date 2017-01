Enrique Guzmán estalla contra serie sobre la vida de Silvia Pinal

Desde hace algunos meses se ha dado a conocer que Televisa realizará la serie sobre la vida de la actriz Silvia Pinal, misma en la que ella relatará todos los detalle para su realización y para la que ya ha dado los primeros datos sobre su vida.

De igual forma, se ha comentado que la actriz Fernanda Castillo sería la indicada para realizar el papel de Doña Silvia, sin embargo, hasta este momento no se había pensado en quién podría interpretar al cantante Enrique Guzmán, quien tras su relación con Pinal procrearon a dos hijos.

No obstante, el propio intérprete se ha adelantado a este suceso, y expresó que hasta la fecha no ha brindado ningún derecho para que algún famoso interprete su papel, recalcando que no está de acuerdo en dicho proyecto.

“Quiero que quede muy claro que yo no he autorizado a nadie para interpretar mi papel en la mentada novela de @sylviaPinal”, se lee en la cuenta de Twitter del cantante.

Quiero que quede muy claro que yo no he autorizado a nadie para interpretar mi papel en la mentada novela de @sylviaPinal — Enrique Guzmán (@enriqueguzman) January 17, 2017

Sin dar más detalles al respecto, es así como el papá de la cantante Alejandra Guzmán ha confirmado que por ahora no desea tener ni siquiera una mención en la tan esperada serie de Silvia Pinal, ¿será que Televisa logre un acuerdo con Don Enrique? Fuente: Agencia México