Kate del Castillo dice que el gobierno mexicano la persigue por ser mujer

Kate del Castillo expresó durante una entrevista realizada por la agencia AP en un hotel de Miami, que el gobierno mexicano es “machista” pues la persigue por el simple hecho de ser mujer.

La actriz mexicana confesó a la reportera Jennifer Kay, que teme ser detenida si regresa a México, debido a que enfrenta acusaciones de obstrucción de la justicia y lavado de dinero por el encuentro que tuvo con “El Chapo” en 2015.

“Yo no he hecho nada malo. Probablemente fue un poquito arriesgado, puede que haya gustado o no, pero no fue ilegal ¿Por qué soy la única persona que está siendo perseguida? Porque soy mujer. Si fuera hombre esto nunca hubiera ocurrido”, aseguró Kate.

De igual forma, dijo que este problema legal le ha costado diversas oportunidades de trabajo, un ejemplo es la serie “Ingobernable”, donde retrasó los trabajos de su serie debido a que se requirió una doble para realizar algunas escenas, situación que le impidió la interacción con sus compañeros de trabajo.

“No ha sido un buen año”, expresó en inglés. “No pude trabajar porque la gente no me quería, porque tenían miedo”. Los problemas para Kate iniciaron cuando en 2015, se reunió con el narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, quien se encontraba prófugo tras fugarse por segunda vez de una prisión mexicana. Fuente: Agencia México