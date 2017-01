Integrante de banda Alta Consigna se disculpa tras dar golpiza a fan

Tras darse a conocer la noticia sobre la golpiza que recibiera un fan de la agrupación Alta Consigna al terminar un concierto en la ciudad de Tijuana, México. Esteban González, integrante de la banda empleó su cuenta de Facebook para brindar una primera disculpa al respecto.

@estebanaltaconsigna reacciona ante sucesos en discoteca de #Tijuana donde fue captado golpeando a otro hombre #GyFopina A photo posted by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Jan 16, 2017 at 5:34pm PST

Se puede leer en la cuenta de Instagram del programa El Gordo y La Flaca, pues el músico se arrepintió y eliminó este mensaje de sus redes sociales.

No obstante, horas después volvió a enviar un mensaje por su misma cuenta de Facebook, que hasta el momento podemos encontrar ahí:

“Gracias a todos de verdad de todo corazón por comprender la verdadera situación del caso de verdad reconozco no fue la acción adecuada de reaccionar en el

Momento pero soy un hombre y solamente reaccione a lo que sucedió y los muchachos que estaban hay también saben lo qué pasó y por qué pasó y en verdad quiero pedirles una disculpa si alguna vez ofendí verdaderamente a alguien, por favor les pido de todo corazón que no involucren al grupo que en realidad no tiene nada que ver con lo sucedido, nuevamente le pido una disculpa al compa que el sabe que no estuve mal y me da gusto que se encuentre bien y que si hay algo en que pueda ayudarle saben que estoy ala orden y no solamente con el si no con todo el que me conoce que saben que sigo luchando por mi familia por mi carrera y por dar lo mejor cada momento del tiempo , gracias a todos por su comprensión y una disculpa nuevamente pública para todos aquellos que se ofendan con la situación, gracias de todo corazón a todos🙏🏻❤ un humilde abrazo amigos y gracias por todos por sus mensajes de ánimo y apoyo verdaderamente se los agradesco que dios los bendiga 🙏🏻”.



Debido a que la persona agredida otorgó el perdón y recibió la cantidad de 500 dólares, según detallaron algunos medios, González pudo quedar en libertad y no recibir cargos que lo mantuvieran en prisión. Fuente: Agencia México