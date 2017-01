Paulina Rubio no respeta el acuerdo sobre la custodia de su hijo mayor, según su ex Colate

Nicolás Vallejo-Nágera, exmarido de la chica dorada, asegura que la cantante incumple el acuerdo sobre la custodia de su pequeño Nico constantemente, lo que le ha llevado a tomar medidas legales.

La cantante Paulina Rubio se enfrenta a una batalla por partida doble con los padres de sus dos hijos, Nicolás Vallejo-Nágera y Gerardo Bazúa -cuya separación se considera ya un hecho, aunque no haya sido confirmada por ninguno de los implicados-, debido a los inconvenientes y trabas que pondrían a ambos hombres para ver a los pequeños.

Por el momento ha sido únicamente el empresario español quien ha querido denunciar públicamente el comportamiento de la estrella mexicana, mientras que Bazúa -padre de un bebé de 10 meses con la artistas- prefiere guardar un prudente silencio por el momento a pesar de que los medios de su país no paran de especular acerca de su tensa relación a día de hoy con la madre de su retoño.

En el caso de Nicolás Vallejo-Nágera, este acusa a la chica dorada de haberle impedido pasar las Navidades con Andrea Nicolás, su hijo, sin importarle que el acuerdo acerca de la custodia del pequeño de cara a las navidades -al que llegaron en noviembre del año pasado- estipulara claramente que le correspondía pasar parte de las fiestas con su padre.

“Lo he intentado y sigo intentando mantener una relación civilizada con ella. Lo que ha pasado estas Navidades no es normal. Es tan complicado que entienda que su hijo tiene una familia española con la que disfruta una barbaridad”, añade el español, que se vio obligado a viajar sin Nico a Punta Cana como tenía planeado hacer junto a otros familiares cuando Paulina decidió no entregarle al pequeño.

Según Colate, esta no es la primera ocasión en que se enfrenta a una situación similar, lo que le ha empujado a tomar medidas legales para obligar a la intérprete a respetar lo estipulado por la ley.

“Ha sido imposible mantener un diálogo. Yo tengo la custodia compartida establecida por ley y ella hace lo que quiere”, afirma en una entrevista el portal Vanitatis, en la que hace hincapié en que le resulta imposible razonar con su exmujer para solucionar sus problemas en el ámbito privado.

“Lo que he procurado siempre es mantener una buena relación, pero es imposible. Hace dos veranos Nico estaba conmigo en Ibiza y tuve que viajar hasta Miami para entregárselo y a los pocos días viajaba ella a España. Yo tengo que pedir permiso y ella se lo llevaba a México cuando quería”, lamenta.

Por su parte, la estrella de la música ha decidido ignorar todos los rumores acerca de su complicado ámbito familiar, limitándose a promocionar a través de sus redes sociales su próximo y esperado trabajo musical, que aparentemente incluirá colaboraciones con artistas tan destacados como Selena Gomez.