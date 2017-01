Sara Carbonero vuelve a sucumbir a los virus invernales

Al igual que durante buena parte del otoño, la famosa periodista ha tenido que lidiar estos días con las fiebres y el catarro típicos de la estación más fría del año.

La periodista Sara Carbonero no ha tenido reparo en hacer partícipes a todos sus seguidores de las redes sociales de su incesante lucha contra los virus que han venido atacando su hogar de forma intermitente a lo largo de los últimos meses, revelando ahora que su última víctima ha sido ella misma y que, por el momento, parece estar venciéndoles de nuevo en la última de estas cruentas batallas.

“Adiós a los virus, no volváis en al menos tres semanas. Todo el día encerrada en casa como en Gran Hermano. Vaya rachita…”, publicó a través de varias etiquetas la también pareja del futbolista Iker Casillas en su cuenta de Instragram, junto a una imagen que la retrata en pleno proceso de recuperación y con los ojos aún vidriosos como consecuencia del desgaste físico.

La extrovertida reportera ha utilizado con frecuencia la esfera virtual para informar puntualmente a su público de los contratiempos que ha venido sufriendo su familia últimamente a cuenta de los resfriados, fiebres ocasionales y otras enfermedades, dolencias que no solo les obligaron a todos a perderse los festejos del pasado Halloween, sino que también atacaron con fuerza al pequeño Lucas pocos meses después de su celebrada llegada al mundo.

“Sé que es ley de vida, pero con Martín tuvimos la suerte de no conocer tan pronto las temidas ‘itis’. No valoramos lo afortunados que somos cuando los peques están sanos y fuertes y estos días que no lo están solo queremos cambiarnos por ellos, ¿verdad? #Semana eterna #Mi campeón”, reflexionaba recientemente a través de la citada plataforma, dejando entrever su angustia ante el estado de salud de su retoño.

Solo unas semanas antes, Sara explicaba abiertamente por qué el 31 de octubre, la noche más terrorífica del año, se había convertido en toda una pesadilla y no precisamente por los mitos y leyendas asociados a las tradiciones anglosajonas sobre el Día de Todos los Santos.

“Este bodegón sí que da miedo. Los virus han llegado a casa para quedarse, así que este año no podemos celebrar Halloween como nos gustaría. Toca sesión de sofá, manta y muchos mimos para todos”, escribía para describir una imagen en la que, además de una aterradora calabaza, se daban cita toda clase de medicamentos para paliar los síntomas de la gripe.