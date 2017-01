Justin Bieber enamorado de su rostro tras volver a look que lo hizo famoso

Hace unos días Justin Bieber sorprendió a sus millones de seguidores al ser captado con el look con el que saltó a la fama en la década pasada.

“Amo mi cara”, escribió el intérprete de “Sorry” tras compartir en su cuenta de Twitter una foto actual de su rostro.

El canadiense sin duda ha experimentó con diversos cambios de looks, pero el volver a sus raíces le ha devuelto la cara de niño inocente con la que lo vemos en su famoso tema “Baby”

Last show of the first leg of #PurposeTour tonight. 48 hrs left to get the stage collection https://t.co/y8sxm6vyJa pic.twitter.com/XeukBZZQya

— Justin Bieber (@justinbieber) July 19, 2016