Rod Stewart convenció a su mujer de no aumentarse el pecho

Penny Lancaster-Stewart se sincera sobre la operación estética a la que estuvo a punto de someterse de no haber sido por el consejo de su marido.

La modelo y fotógrafa Penny Lancaster (45), conocida fundamentalmente por ser la flamante esposa del incombustible Rod Stewart (71), no ha tenido inconveniente alguno a la hora de alabar públicamente a su célebre marido recurriendo para ello a una anécdota ligada a su plano más íntimo y, en concreto, a la lección de amor propio que recibió del artista para descartar finalmente la idea de pasar por el quirófano para realzar su busto de forma artificial.

“Recuerdo que fui a la consulta de un reputado cirujano, y después de grabar mi cuerpo con una cámara me dijeron: ‘Así quedaría tu pecho si te hicieras esto o lo otro’. La verdad es que me tomé muy en serio la posibilidad de hacerme una operación, pero al comentárselo a Rod, me dijo: ‘Mira, cariño, decidas lo que decidas con tu cuerpo, yo te apoyaré, pero la verdad es que yo te quiero tal y como eres'”, reveló Penny en el programa de la televisión británica ‘Loose Women’.

En lugar de someterse a una compleja intervención con la que recuperar la figura previa a sus dos experiencias en la maternidad -el nacimiento de sus hijos Alastair (11) y Aiden (5)-, Penny optó por mantener intacta la esbelta silueta que no ha dejado de lucir desde entonces, una elección de la que ahora se enorgullece y que no duda en atribuir a la influencia tan positiva que Rod ejerce en ella.

“Rod es una persona extremadamente romántica y me siento muy afortunada de tenerle a mi lado. Mantener la pasión y la atracción mutua es uno de los aspectos de nuestro matrimonio al que damos más importancia los dos. En mi caso, ayuda el hecho de que Rod sea mayor, siempre me han gustado los hombres maduros y él es todo un caballero”, explicó antes de compartir públicamente su entusiasmo ante la llegada de su décimo aniversario de boda.

“Estoy deseando vivir el momento en que renovaremos nuestros votos matrimoniales. Esta es la relación más larga en la que hemos estado inmersos los dos y creo que esto de por sí ya es un récord”, apuntó.