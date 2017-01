Naomie Harris ayuda sirviendo comida en un albergue

A pesar del poco tiempo libre que le queda entre rodajes y alfombras rojas, la actriz Naomie Harris siempre consigue encontrar un hueco en su agenda para ayudar a los menos afortunados y tratar de construir una sociedad menos injusta.

“Soy voluntaria en un albergue local que da comida a personas sin hogar, y también trabajo con la organización Anne Frank Trust. Su objetivo es tratar de acabar con los prejuicios sobre este colectivo. Creo sinceramente que si comienzas a educar a la gente desde que es joven, crecen para ser personas menos intolerantes, más abiertas y capaces de aceptar a los demás”, asegura la intérprete, encargada de interpretar a la popular secretaria Eve Moneypenny en la franquicia de James Bond, en una entrevista a la revista Prestige Hong Kong.

En general, la vida diaria de la actriz poco tiene que ver con el glamour y lujo que se suele esperar en una estrella de cine. A sus 40 años, sigue viviendo en la misma calle de la capital británica en la que reside su madre, su padrastro y sus dos hermanos menores.

“Mi hermano y mi hermana son 20 años más jóvenes que yo, y me encanta pasar tiempo con ellos. Me gusta poder ir a las cenas familiares y estar cerca de mis amigos. Adoro estar rodeada de grupos grandes de gente. Cuando Warner Brothers organizó una proyección de ‘Collateral Beauty’ [su última película], me permitieron invitar a todos mis allegados y después fuimos a cenar juntos. Esa es mi definición del paraíso”, explica en la misma conversación.