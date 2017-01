Roberto Tapia habla por primera vez sobre acusación de abuso sexual a menor

El cantante de música grupera Roberto Tapia fue captado en Los Ángeles por las cámaras de Televisa Espectáculos paseando con algunos amigos, lugar donde aprovechó para dar sus primeras impresiones al respecto de la acusación que recibió de abuso sexual por una joven menor en Tijuana, México.

“De hecho vengo regresando de mis vacaciones, se especuló por ahí que me estaba escondiendo, de ninguna manera, yo siempre he sido una persona muy transparente, creo que ustedes los medios lo saben. Lo único que te puedo decir al respecto, que no me han mandado llamar a declarar, en el momento que sea preciso, yo estoy en la mejor disposición, no me escondo de nada, y la verdad que la persona que siempre he sido, transparente, esa es la que soy”, explicó Roberto.

El cantante, al ser cuestionado sobre si conoce a la menor que lo acusa de dicho acto, expresó: “te puedo decir, una vez más, que no me han mandado a mí a declarar en ningún aspecto, yo voy a dar la cara siempre porque siempre he sido una persona honesta, obviamente, este tipo de temas me molestan bastante porque tengo familia, pero bueno, son cosas que yo se están dentro de este medio en el que vivo y las tengo que aceptar y afrontar”.

De igual manera, subrayó: “lo que tú sabes, lo que publicaron los medios es lo que yo sé hasta ahorita, la averiguación se está dando y yo en el momento en que las autoridades mexicanas me digan tengo que estar ahí presente, con todo el gusto del mundo, no tengo más que decir, y siempre con la frente en alto. Lo que si quiero recalcar muy claro, que no soy la persona que dicen que soy, siempre he sido muy transparente y muy honesto y con la frente en alto siempre”.

Finalmente, el cantante agradeció el apoyo de todos sus seguidores y afirmó que se encuentra muy tranquilo preparando sus próximas presentaciones y seguirá viviendo su vida como antes de estas acusaciones pues tiene la “conciencia súper tranquila”. Fuente: Agencia México