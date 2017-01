Thalía protagonizaría serie de televisión Aventurera

Juan Osorio confirmó que se encuentra en la etapa de negociaciones con la cantante mexicana Thalía para que protagonice la serie de televisión Aventurera.

“Recuerden que traigo en planes la serie de Aventurera, ya en tres meses comenzamos a grabar”, dijo el productor en entrevista a lo que agregó que el único inconveniente que tiene la esposa de Tommy Mottola es el tiempo.

“Los ceros en el cheque no son el problema, acuérdense que es una mujer con una agenda muy apretada, pero por ahí está, también es mamá y pues estamos ajustando ciertas cosas”, explicó.

El productor está dispuesto a cumplir todos las pretensiones de la cantante, incluso ha sugerido a Thalía viajar con toda la producción a Nueva York, lugar donde vive la actriz, a filmar la serie.

“Lo que ella me pida, si quiere que grabemos allá, pues ni modo, me iré a Nueva York, cuál es el problema, para todo hay creo que es un buen proyecto y hoy en día es más fácil grabar en otros lugares. Me encantaría trabajar con una actriz como ella, de verdad la admiro y me encanta su frescura que tiene, sería la cereza del pastel”, finalizó.