Lea DeLaria, de ‘OITNB’, cancela su boda con su novia Chelsea Fairless

La actriz Lea DeLaria, conocida por interpretar a la presidiaria Boo en la popular serie ‘Orange is the New Black’, ha anunciado el final de su relación sentimental con Chelsea Fairless, a quien le unía además un compromiso matrimonial que debía haberse materializado hace solo unos días con una esperada boda.

La ruptura entre las dos mujeres se ha producido de la forma más amistosa y cordial posible, visto el mensaje cargado de sentido del humor con el que Lea ha dado a conocer la noticia a través de sus redes sociales junto a la fotografía con la que en su momento hicieron público su compromiso matrimonial, un montaje en el que aparecen sustituyendo a Liza Minelli y su entonces marido David Gest en una de las fotos de boda en la que los recién casados posaban junto a Elizabeth Taylor y Michael Jackson.

“Al parecer la elección de esta imagen como fotografía para anunciar nuestro compromiso fue de alguna manera profética, porque desde entonces nuestra relación se ha ido a pique como la de David y Liza, con una pequeña diferencia: nuestra ruptura ha sido amistosa”, reza el primer párrafo del mensaje con el que la también humorista ha revelado el triste final de su historia de amor.

A continuación, la estrella televisiva ha querido argumentar por qué la ya expareja cultivará a partir de ahora una relación amistosa basada en el respeto y la admiración que se profesan mutuamente, además de pedir a los medios de comunicación que respeten su privacidad durante su período de transición hacia la soltería.

“Por favor, no os molestéis en incluirnos en las trágicas historias sobre las rupturas de los famosos. Fuimos muy felices juntas durante cuatro años y vamos a seguir formando parte de nuestras respectivas vidas. De hecho, tenemos muchas ganas de descubrir nuevas maneras en las que torturarnos mutuamente. Nos gustaría dar las gracias a nuestros maravillosos familiares y amigos por su apoyo y cariño”, reza el comunicado publicado al mismo tiempo tanto por Lea como por Chelsea en sus respectivas cuentas de Instagram.