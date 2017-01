Almudena Navalón, exhibe orgullosa su ‘tripita’ de embarazada

Ha querido confirmar que el proceso de gestación que desembocará en el nacimiento de su primer retoño no podría ir mejor.

Mientras el cantante Manuel Carrasco aprovecha estos primeros días del año para cumplir con parte de los muchos compromisos profesionales que pueblan su agenda, su pareja y madre de su futuro hijo, la periodista Almudena Navalón, no ha dudado en compartir públicamente una imagen en sus redes sociales en la que se aprecia perfectamente su incipiente tripita de embarazada y que le ha servido además para dar algunos consejos a sus seguidoras sobre cómo afrontar, en lo referente al plano estético, el inevitable cambio de silueta que se desprende de la gestación.

“18 semanas ya… Hoy un nuevo post sobre mis primeras compras de ropa premamá”, escribió entusiasmada la reportera junto a la citada imagen, que la retrata ataviada con un holgado vestido negro y unas botas altas con las que dar algo de colorido a su atuendo.

Una de las razones por las que Almudena ha querido centrar su atención en las diferentes opciones estilísticas que ofrece la moda premamá reside en demostrar a todas las lectoras de su blog que las embarazadas no tienen por qué sacrificar la elegancia y el glamour en su vestimenta con el objetivo de sentirse cómodas en todo momento.

“Amigas mías me decían que si encontraba alguna firma de ropa que mereciera la pena lo fuera contando. Me decían: ‘Parece que vamos todas de uniforme, todo es siempre lo mismo’ y es que a veces parece que ir vestida con esta ropa es sinónimo de perder, en cierta manera, el estilo. No tiene por qué ser así, sólo es cuestión de acertar y seguir vistiendo como antes, pero adaptándolo a tus nuevas formas”, reflexiona en su última entrada de blog.

Al margen de estas nuevas fotos publicadas en su espacio virtual, Almudena y Manuel ya dejaron patente a finales de la semana pasada que, a día de hoy, la joven disfruta de un apacible embarazo que, al verse carente de complicaciones, no le ha impedido siquiera seguir cultivando su pasión por la naturaleza.

“Ya tenéis un nuevo post sobre la sierra de Huelva, donde os recomiendo algunos sitios de interés”, anunciaba en su mismo perfil junto a una foto en la que posa sonriente junto a Manuel a los pies de la cuenca minera onubense.