Criss Angel manda romántico mensaje a Belinda por 17 años de carrera

Criss Angel y Belinda siguen derramando miel en redes sociales, y en esta ocasión, el ilusionista ha mandado un emotivo mensaje a la cantante para celebrar los 17 años de carrera de la actriz y cantante.

Congratulations @belindapop mi amor on 17 years of a spectacular career. UR AMAZING-THE BEST! Wait till everyone sees what u have plan now..

“Felicidades @belindapop mi amor en 17 años de una carrera espectacular. ERES INCREÍBLE – LA MEJOR! Espera a que todos vean lo que tenemos en planes ahora ..”, expresó Criss en Twitter.

En pocos minutos, Belinda regresó el cumplido comentando: “Gracias mi amor! Por estas palabras que significan el mundo para mí!”.

Thank you mi amor! For those words they mean the world to me! ❤️️ https://t.co/agRmoL5oWi

— Belinda (@belindapop) January 10, 2017