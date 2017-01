Maluma comparte foto en redes como fan de Willie Colón

Este momento va a quedar por siempre en mi mente. Willie Colon, Maestro de Maestros. Cuantas historias quería escuchar de Héctor, espero que para la próxima me las puedas contar. Gracias por tu legado musical, aquí más que un fan,un loco soñador. Muchas bendiciones y espero que sigas regalándonos esa magia!

