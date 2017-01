Gloria Trevi: “siempre les dije q me fue mal en la escuela”

Gloria Trevi rompió el silencio que había tenido desde hace algunos días en su cuenta de Twitter al ser cuestionada por los internautas tras cometer algunas faltas de ortografía en algunos de sus mensajes por dicha red social.

Al ver que diversos seguidores habían salido en su defensa y estaban peleando con otros usuarios, la intérprete regiomontana no perdió oportunidad en reafirmar su postura y subrayar que “siempre le fue mal en la escuela”

…Hay "Analfabetas" con más sabiduría q algunos "Doctorados"!q de q sirve saber cómo se escribe humildad o bondad si no lo sabes aplicar, q — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 9, 2017

…efectivamente no termine la escuela, no hice la universidad, no soy buena en álgebra y tengo los conocimientos básicos escolares…más… — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 9, 2017

Soy esa chica de 15 años q se fue de casa, y ame el mundo con sus cosas bellas y sus frustraciones, q amo la poesía x lo q me provoca…. — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 9, 2017

Y ahora veo q las palabras sufren discriminacion como la gente pues las critican por su apariencia sin tomar en cuenta lo q significan❤️ — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 9, 2017

Y aunq tenemos q cuidar la apariencia la verdadera belleza está en nuestro significado, y la educación también en un trato amoroso — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 9, 2017

Lo + divertido fue ver a muchos de mis educadores ( muy mal educados) cometer errores también, y lo mejor! el apoyo y amor de ustedes❤️❤️❤️ — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 9, 2017

estamos viviendo momentos muy fuertes y tenemos q apoyarnos, total nunca los engañe! siempre les dije q me fue mal en la escuela!😝 — GloriaTrevi (@GloriaTrevi) January 9, 2017

Para concluir, la cantante comentó: “Esto es en respuesta a todos los q me andan defendiendo! Ya no se peleen 🙏🏻estoy bien! Es tiempo de planear luchar y trabajar💋💋💋💋”.