Iván Aguilera, hijo de Juan Gabriel, ocultó en un inicio su identidad

Iván Aguilera, hijo y heredero universal del fallecido Juan Gabriel, relató en entrevista exclusiva para el programa Hoy que a inicios de su relación con su ahora esposa, Simona Aguilera, no le relevó quién era su famoso padre.

“De hecho, cuando la invité a cenar pensé que me iba a decir que no, pero terminó diciendo sí, y yo ni estaba preparado para la cena, tuve que de volada sacar ideas de dónde llevarla”, contó Iván Aguilera.

Por su parte, Simona detalló cómo se enteró de la fama y profesión de su suegro. “Yo no le pregunté, porque soy rumana y no sé la vida de los latinos, entonces no sabía de los cantantes latinos, pero muchos meses después, me invitó a un concierto de su papá y le pregunté, quién es tú papá, por qué toda esta gente es para él”

La pareja tiene 11 años de relación sentimental, en los que llevan 5 de matrimonio, pero no todo ha sido felicidad para la pareja, pues Iván y Simona sufrieron la pérdida de dos bebés.

Por ello, cuando nació su primogénita Florentina Victoria, hace 3 años, Juan Gabriel acompañó a la pareja a la iglesia. “Tuvimos complicaciones también con el embarazo, fue bonito porque mi papá vino con nosotros a la iglesia y rezó por Florentina y fue muy bonito”, finalizó.