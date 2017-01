Trump responde en Twitter Meryl Streep tras discurso

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, respondió vía Twitter a las críticas manifestadas por la actriz Meryl Streep, durante la entrega de los Globos de Oro, celebrada la noche de este domingo.

Trump escribió en un primer mensaje: “Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no me conoce, pero me atacó anoche en los Globos de Oro”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

Y continuó: “Ella es una lacaya de Hillary (Clinton), quien perdió a lo grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un periodista con discapacidad (nunca lo haría), sino que lo mostré “arrastrándose” cuando cambió totalmente una historia de 16 años de antigüedad con el fin de hacerme quedar mal. Más de los medios deshonestos”.

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2017

La 3 veces ganadora de un Oscar, tras lograr 19 nominaciones, expresó en su discurso el peligro que significa que los poderosos se burlen de los débiles pues “la violencia genera más violencia”, momento en el que hizo referencia a Trump, sin nombrarlo, hablando de la imitación que el hombre hizo en 2015 del periodista de investigación del New York Times, Serge Kovaleski.