Alessandra Rosaldo no oculta lo difícil que es su labor como mamá

Alessandra Rosaldo compartió con sus seguidores en redes sociales lo complicado que resulta llevar una vida como mamá de una niña de casi 3 años.

“Esta mañana no pude hacer ni dos posturas de yoga porque en cuanto Aitana me vio en el piso empezó a gritar: “¡caballo mamá, caballo, caballoooooo!” … Los siguientes 40 mins fui 🐴🐴🐴🐎🐎🐎 Ni hablar, el universo conspira para que yo no mueva un dedo!😜 #másmevaleestarenforma no vaya a ser que no pueda unirme a la fiesta🙈🙊🙉”, escribió la cantante junto a una foto donde la vamos cargando en su espalda a la pequeña Aitana Derbez.

De igual forma, hace unos días contó que debido a su labor como mamá no ha tenido tiempo de estar en contacto con sus fans via redes sociales: “Tenía añoooooos de no escribir por aquí! Hay alguien ahí? Aprovechen que Aitana sigue dormida! Jajaj, es la bella durmiente”.

Tenía añoooooos de no escribir por aquí! Hay alguien ahí? Aprovechen que Aitana sigue dormida! Jajaj, es la bella durmiente. — Alessandra Rosaldo (@alexrosaldo) January 7, 2017

No obstante, Alessandra también compartió un momento muy tierno junto a su pequeña princesa, en el cual le contó a Aitana a través de imágenes, cómo es que tanto ella, como su famoso padre, Eugenio Derbez la esperaban.

“Así te esperábamos papá y yo… Después, por fin te tuvimos en nuestros brazos… Y en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos celebrando tu primer cumpleaños… Así le contaba su historia hace unos días. #amosertumamá”.

Así te esperábamos papá y yo… Después, por fin te tuvimos en nuestros brazos… Y en un abrir y cerrar de ojos, ya estábamos celebrando tu primer cumpleaños… Así le contaba su historia hace unos días. #amosertumamá A photo posted by ALESSANDRA ROSALDO (@alexrosaldo) on Jan 5, 2017 at 10:09pm PST