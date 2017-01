Justin Timberlake es ‘perfecto’ a ojos de su mujer Jessica Biel

La actriz Jessica Biel ha querido ofrecer otro ilustrativo ejemplo de por qué su matrimonio de cinco años con el cantante Justin Timberlake se ha consagrado como uno de los más felices y enternecedores de la industria del entretenimiento, y lo ha hecho confesando con total sinceridad que, pese a la confianza mutua y la intensa convivencia que comparten, todavía no ha encontrado ni un solo hábito o rasgo de su personalidad que consiga irritarla lo más mínimo.

“Puedo decir con total seguridad que cada año que pasa trato de encontrar con más ahínco algo en lo que [Justin] de verdad no sea perfecto. Es que no hay nada que no se le dé bien”, reveló la intérprete en conversación con la presentadora y humorista Ellen DeGeneres.

Con esta entrañable declaración de amor y admiración, la artista estadounidense parece devolver a Justin los innumerables gestos de cariño que este le ha dedicado a lo largo de los últimos meses, cuando aprovechaba cada una de sus entrevistas promocionales para ensalzar a Jessica por la maestría con la que gestiona su triple papel de madre, esposa y estrella del mundo del cine.

“Ser padre me ha dado una perspectiva completamente diferente de lo que me rodea y de las personas que más me importan. Por una parte me siento bendecido y, por otra, algo humillado cuando veo que ella es capaz de afrontar esta nueva situación [su estreno en la paternidad con el nacimiento de su hijo Silas en 2015] con fuerza y seguridad, mientras que yo me miro al espejo y me digo: ‘No tengo ni idea de en qué me he metido'”, explicaba Justin al portal de noticias E! Online.

El paso de Jessica por el programa de su amiga Ellen también sirvió a la opinión pública para descartar definitivamente los rumores que apuntaban a un segundo embarazo de la actriz. Tanto es así, que la propia cómica llamó por teléfono a Justin para preguntarle sobre este asunto, dejando que el artista zanjara definitivamente la cuestión con una respuesta llena de ingenio: “Me encantaría saber de quién es ese niño”.