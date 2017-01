Ed Sheeran arrebata a One Direction el récord de reproducciones

Con permiso de ‘La La Land’, la película de Emma Stone y Ryan Gosling que acaba de hacer historia en los Globos de Oro al ganar siete galardones, este fin de semana también ha tenido lugar otro récord, en este caso en la industria discográfica y protagonizado por el británico Ed Sheeran.

Los dos nuevos sencillos del cantante, ‘Shape of You y ‘Castle on the Hill’, han conseguido en conjunto más de 13 millones de reproducciones a nivel mundial en la plataforma Spotify en las primeras 24 horas tras su lanzamiento el pasado viernes, rompiendo así el récord que hasta ahora ostentaba One Direction con su tema ‘Drag Me Down’, que en agosto de 2015 superó los 4.700.000 de escuchas.

Por su parte, Niall Horan, uno de los componentes de la ‘boy band’ inglesa, ha demostrado que tiene buen perder al alabar en su cuenta de Twitter el trabajo de su compañero de profesión.

“¡Ha vuelto!”, anunciaba expectante en un tuit este viernes adelantando la publicación de las nuevas composiciones de Sheeran. “‘Castle on the hill’ es mi tipo de canción… Me recuerda a mi hogar”, reconocía poco después tras escuchar los temas.

Pero esta no es la primera vez que el intérprete de ‘Give Me Love’ hace historia en el servicio de reproducción de música en línea. Su canción ‘Thinking Out Loud’ fue la primera en alcanzar más de 500 millones de reproducciones hace dos años.

Además, Ed Sheeran también ha logrado colarse en el primer y segundo puesto de la lista de éxitos de Reino Unido con los dos adelantos de su próximo trabajo discográfico tras pasar un año prácticamente desaparecido de la escena actual.

Tanto ‘Shape of You’ como ‘Castle on the Hill’ estarán incluidos en el nuevo álbum de Sheeran -aún sin fecha de lanzamiento-, titulado ‘÷’, que se pronunciará ‘divide’ y podría traducirse como ‘dividir’ o ‘dividido’.