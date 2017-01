Khloé Kardashian se vuelca en el ejercicio físico para mantenerse ‘cuerda’

Aunque la extrovertida Khloé Kardashian confesó en su momento que su obsesión con la actividad física se debía fundamentalmente a su tendencia a ganar peso con facilidad, ahora asegura que otra de las razones por las que necesita encerrarse en el gimnasio al menos “tres veces por semana” reside en la “claridad mental” que le brindan sus frenéticas sesiones de entrenamiento.

“Me hace sentir genial en todos los sentidos, pero sobre todo se ha convertido en un modo de vida para mí. A día de hoy puedo decir que es parte de mi naturaleza y creo que voy a seguir ejercitándome tres veces a la semana por lo menos durante el resto de mi vida. Lo hago por salud y también para mantenerme cuerda. Eso es lo que más disfruto de mis entrenamientos, la claridad mental que me proporciona”, reveló la hermana menor de Kim Kardashian al portal de noticias E! News.

La estrella televisiva ha reconocido en más de una ocasión que los problemas de sobrepeso que experimentó en el pasado supusieron una traumática experiencia que, haciendo gala de su fortaleza y afán de superación, ha logrado dejar atrás para siempre al tiempo que ha conseguido acallar a todos aquellos que la juzgaban por su aspecto físico.

“No, lo cierto es que no lo he hecho para demostrar lo que valgo solo a una persona, sino también a todos esos que me llamaban gorda o que me etiquetaban únicamente como la hermana rellenita. Pero no ha sido algo intencional, de verdad lo digo, creo que ha sido producto de una reacción interna que ha vivido mi propio cuerpo para eliminar toda la tensión y el estrés que sufría por culpa de ello. Ha sido como un efecto secundario, de repente me vi en el espejo y me dije: ‘Guau, he empezado a perder peso”, reflexionó en la misma conversación.

Dejando claro que a estas alturas de la vida no necesita contar con la aprobación de los demás en lo que a su físico se refiere, Khloé insiste en que la estilizada figura que luce a día de hoy le sirve básicamente para sentirse mucho más segura de sí misma y fortalecer de este modo su autoestima.

“Para mí, todo este proceso no implica una especie de venganza contra alguien concreto, sino contra el tipo de vida que llevaba antes. Ahora tengo la impresión de que, a medida que me voy haciendo mayor, voy mejorando en todos los aspectos. Creo que luzco mucho más joven y sana que cinco años atrás”, sentenció.