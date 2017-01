Jennifer Hudson busca la aprobación de Aretha Franklin

La cantante y actriz Jennifer Hudson ha sido una de las primeras artistas cuyo nombre ha sonado con fuerza para dar vida a la legendaria Aretha Franklin en la nueva película que abordará su extensa trayectoria artística y algunos de los episodios más relevantes de su vida, ‘The Queen of Soul’, una posibilidad que la propia Jennifer ha confirmado ahora públicamente al revelar que ha mantenido una larga conversación con su ídolo para discutir personalmente la idea con ella.

“Sin duda sería el papel de mi vida, de hecho lo primero que he hecho ha sido ponerme en contacto con ella para tratar el tema y tengo que decir que ha sido muy interesante conocer sus impresiones”, manifestó en una entrevista al diario The Daily Telegraph antes de cerrar de forma tajante la conversación para mantener el secretismo en torno al proyecto. “No puedo hablar más de este asunto”, sentenció.

Aunque en los últimos tiempos se ha dedicado casi de forma exclusiva a cultivar su exitosa carrera musical, hay que recordar que la cantante estadounidense -residente ahora en el Reino Unido al formar parte del nuevo plantel de coaches de la edición británica del concurso ‘La Voz’- se ganó el aplauso unánime de Hollywood en 2006 al ganar el Óscar a la mejor actriz de reparto por su papel en ‘Dreamgirls’, por lo que no debería resultar sorprendente que, de materializarse su sueño de interpretar a Aretha, la intérprete vuelva a entrar en las quinielas de cara a futuras entregas de premios.

Por el momento, Jennifer Hudson parece estar más que satisfecha con su nueva condición de mentora de nuevos artistas, ya que le dará la oportunidad de reforzar la autoestima de todos aquellos aspirantes que, al igual que ella en sus inicios, carecen de seguridad en sí mismos al ser constantemente juzgados por su apariencia. Eso no implica, sin embargo, que la artista no vaya a ser una jueza severa en relación con las dotes vocales de los concursantes.

“La verdad es que también me gusta mucho que me canten, ser espectadora y oyente por una vez. La música siempre me ha tenido obsesionada, así que no podría estar más entusiasmada ante el hecho de estar descubriendo nuevos talentos y aprendiendo más sobre los diferentes estilos que hay en el panorama actual, lo que me parece fascinante. Pero claro, si una nota está mal ejecutada, mi cuerpo reacciona con desagrado, no lo puedo evitar. Y aunque siento simpatía por todos los aspirantes, no puedo mentirles. No tendría sentido”, reflexionó sobre su vuelta al medio televisivo.