Miriam Giovanelli: ‘Se critica más la delgadez que la obesidad’

La actriz Miriam Giovanelli es muy consciente de lo difícil que puede resultar para una joven no ajustarse a los cánones de belleza que imperan en la sociedad y en el mundo del entretenimiento en particular, bien sea por tener una figura curvilínea o demasiado esbelta, ya que ella misma ha aumentado y bajado de peso en el pasado por motivos de trabajo.

“Voy a ser sincera: para mí la mayor dictadura estética en la que vivimos hoy es la de la mal llamada ‘mujer real’. Yo tengo la fortuna de que la gente considere que lo soy, pero es que mujeres reales somos todas. Se estigmatiza más la delgadez que la obesidad”, asegura la intérprete de origen italiano en el número de enero de la revista ELLE, citando el ejemplo que ha vivido en primera persona.

“A mí se me criticó mucho cuando adelgacé después de interpretar a mi personaje de la película ‘Mentiras y gordas’, para el que previamente había cogido 12 kilos”, lamenta.

El desparpajo de la guapa actriz, sumado a la popularidad que le ha otorgado el personaje de Patricia en la serie ‘Velvet’, está contribuyendo a aumentar cada vez más su popularidad en las redes sociales, una plataforma que ella utiliza con precaución al ser consciente de que puede ser una herramienta tan útil para promocionar su trabajo como peligrosa.

“En mi caso, trato de preservar mucho mi intimidad: al final, Instagram es un escaparate, y tienes que vigilar qué quieres enseñar. Es cierto que yo soy pudorosa, y hay un punto en el que me siento un poco ridícula. Ha llegado un momento en el que me sigue tanta gente que alucino, no te voy a engañar. Sé cuál es mi profesión y sé que lo que hago lo ve el público en su casa, pero eso no quita para que me sorprenda”, admite.