Arnold Schwarzenegger contesta en redes a Donald Trump

Arnold Schwarzenegger ha dado respuesta al mensaje que envió este mismo día el actual presidente electo de los Estados Unidos Donald Trump, debido a la baja audiencia del reality “The Apprentice”.

El reconocido actor empleó su cuenta de Twitter para colocar un video en el que solicita a Trump dejar de lado las enemistades citando un reconocido mensaje de Abraham Lincoln.

“Después de esta elección he pensado mucho en uno de mis héroes, el presidente Abraham Lincoln. Y quiero citar a Lincoln en esto que dijo… y voy a dar esto en mi acento. No somos enemigos, todos somos americanos”.

“No debemos ser enemigos a pesar de que las pasiones nos hayan dividido, no debe romper nuestros lazos de afecto. Las cuerdas místicas de la memoria se inflamarán de nuevo cuando las toquemos, eso es seguro. Pero esto será por los mejores ángeles en nuestra naturaleza”, dijo el actor en el clip que dura un poco más de un minuto.

I've been thinking a lot about this quote from President Lincoln. We are not enemies. We are all Americans. pic.twitter.com/3bUlXGyAew

— Arnold (@Schwarzenegger) November 10, 2016