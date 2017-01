Trump se lanza contra Schwarzenegger por el rating

A dos semanas de asumir su cargo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump empleó su cuenta de Twitter para lanzarse contra Arnold Schwarzenegger a causa del rating.

Todo se debe a que Schwarzenegger debutó como el nuevo anfitrión del reality “El aprendiz”, programa en el que el empresario logró gran popularidad televisiva en el país de América del Norte.

“Wow, llegaron los ratings y Arnold Schwarzenegger se “ahogó” (o quedó destrozado) por la máquina del rating, DJT (Donald J. Trump)”, presumió Trump en la famosa red social.

Wow, the ratings are in and Arnold Schwarzenegger got "swamped" (or destroyed) by comparison to the ratings machine, DJT. So much for….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2017