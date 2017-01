Renata Notni responde a críticas por noviazgo con hombre maduro

Renata Notni ha dado respuesta a las fuertes críticas que ha recibido en redes sociales por su noviazgo con Andrés Rivero, de quien dicen se ve mayor para ella, a pesar de no conocerse su edad.

La actriz de 21 años no dudo en dar su postura durante una entrevista para el programa Hoy. “Ponían que si andaba con mi papá y yo decía, ¿es enserio?, o sea, sí me lleva unos años, pero no me lleva más de 8 o 9 años para que digan que es mi papá”.

Asimismo, Notni contó lo que dice su actual pareja al respecto. “Nada, él se ríe, claro, él se tiene que acostumbrar a esto y él se ríe y entiende perfecto. Y entonces ya lo veo y le decía, papá, ¿cómo ves?, entonces ya mejor nos reíamos’”.

Por consiguiente, Renata no ha dejado de compartir diversos momentos que vive junto a Rivero, en donde se muestran muy enamorados.

❤️ A photo posted by Renata Notni (@rennotni) on Dec 17, 2016 at 8:41pm PST

🍷 A photo posted by Renata Notni (@rennotni) on Nov 20, 2016 at 6:39pm PST

Sin duda el 2016 me sorprendió contigo! 🎆❤️#everythingismagicwithyou A photo posted by Renata Notni (@rennotni) on Jan 4, 2017 at 11:45am PST