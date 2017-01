Así se las arregló Jennifer Hudson para perder más de 30 kilos

No muchos recuerdan ya que Jennifer Hudson se dio a conocer como una jovencita con muchas curvas en la tercera temporada del concurso ‘American Idol’, porque en 2010 la ahora esbelta actriz y cantante protagonizó un espectacular cambio físico al adelgazar 36 kilos gracias a un estricto programa de alimentación. Esa pérdida de peso supuso todo un desafío que a día de hoy considera uno de sus mayores logros, equiparable incluso a haber ganado el Óscar a Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la película ‘Dreamgirls’.

“Es muy importante para mí porque se trata de algo muy personal. ¿Cómo de a menudo consigues alcanzar uno de los objetivos que te propones, especialmente uno así? Yo comencé a pensar en mi cuerpo como si se tratara de una obra de arte, y me decía: ‘De acuerdo, voy a esculpirme hasta que quede como siempre he deseado ser'”, explicó la guapa artista en el programa ‘Loose Women’.

Desde entonces, Jennifer ha conseguido mantener su espectacular figura sin ganar un solo kilo ni privarse de nada.

“Yo no tenía un problema de alimentación, sencillamente no sabía cómo comer. Cuando estaba perdiendo peso, había ciertos alimentos que trataba de evitar, pero ahora como de todo, pero sabiendo cómo comer, con moderación. Esa es la clave, saber qué metes en tu cuerpo”, revela.

Por el momento, no parece que la intérprete vaya a lucir su tipazo camino del altar a pesar de que lleva ya años comprometida con el luchador y comentarista de la WWE David Otunga, padre de su hijo David Jr. (7).

“Todo es cuestión de tiempo y el tiempo ha demostrado que él no se va a ir a ninguna parte. Ya ves que sigue ahí, a mi lado. Así que puede esperar”, aclaró sobre sus planes de boda, que no parecen hacerle especial ilusión ni a ella ni a su retoño: “A David ni le hace ni le deja de hacer ilusión, todo el mundo nos da por casados y somos una familia, me parece que nadie es capaz de ver la diferencia. Creo firmemente que te va mucho mejor si haces lo que quieres en lugar de lo que debes. Yo sigo aquí porque quiero, no porque deba. En cuanto empezamos a hacer algo por es una obligación, dejamos de querer hacerlo”.