Nicki Minaj anuncia el final de su relación con Meek Mill

La cantante Nicki Minaj no ha comenzado el 2017 precisamente con buen pie, ya que apenas estrenado el año le ha tocado afrontar el desagradable trago de revelar a través de sus redes sociales que vuelve a estar soltera y sin compromiso, dando así a entender que su relación con el rapero Meek Mill ha llegado a su fin. La buena noticia es que la artista dispondrá a partir de ahora de más tiempo para dedicarlo a su música, una perspectiva que sin duda ha conseguido levantarle el ánimo.

“Para confirmarlo, sí, estoy soltera. Me voy a concentrar en mi trabajo y tengo muchas ganas de compartirlo con todos vosotros, chicos. Espero que este año nuevo llegue lleno de bendiciones. Os quiero”, reza el tuit compartido por la intérprete de ‘Anaconda’.

Este anuncio no parece haber sentado demasiado bien al otro aludido, que ha reaccionado publicando en sus redes sociales una foto de las deportivas que su ahora exnovia lucía en el videoclip de su dueto con Ciara, ‘I’m Out’ [Me Marcho], acompañado de un mensaje que ya ha eliminado: “Si te largas por esa puerta, no te pongas estos zapatos, son horribles”.

La noticia llega después de que su relación sentimental fuera puesta en entredicho recientemente cuando la intérprete compartió un críptico mensaje en su cuenta de Twitter que parecía ir dirigido a Meek, y no exactamente en un tono amistoso.

“Gracias a Dios que lo estropeaste todo. Gracias a Dios que me libré de ti. Ya te he olvidado. Soy lo mejor que te ha pasado nunca”, escribía la estrella de la música parafraseando la canción de Beyoncé, ‘Best Thing I Never Had’, para sorpresa de todos sus fans, que no daban crédito a la posibilidad de que hubiera concluido su noviazgo con el rapero después de que ese mismo fin de semana ambos fuesen vistos de fiesta en el club The Gold Room de Atlanta (Georgia).

Nicki y Meek comenzaron su romance en 2015, y apenas unos meses más tarde ya comenzaron a circular rumores acerca de un posible compromiso después de que ella se dejara ver en público luciendo un impresionante anillo, ante lo cual la artista se encargó de dejar claro que no tenía planes de pasar por el altar en un futuro inmediato, refiriéndose a su entonces aún novio como “ese chico al que le gusto mucho” en varias de sus entrevistas.