Jorge Ortiz de Pinedo desmiente padecer nuevamente cáncer de pulmón

Jorge Ortiz de Pinedo rompió el silencio y a través de una entrevista para el programa Hoy desmintió que este librando nuevamente una batalla contra el cáncer de pulmón que padeció hace cuatro años.

“Es obvio que yo tuve cáncer, y que me puede dar cáncer otra vez, a cualquiera de los que hayamos tenido cáncer debemos estarnos cuidando, el cáncer es una enfermedad recurrente, cada seis meses yo me hago un chequeo que mis médicos me piden que haga yo check up, entonces todos los meses de julio y todos los meses de enero me hago chequeos”, relató el actor.

El también productor, por otra parte, reveló: “estuve enfermísimo de neumonía, no lo dije, porque a mí no me gusta andar comerciando o traficando con mi salud para dar lastima u obtener nota. Me puse gravísimo, fui a dar al hospital, estuve 8 días internado en el hospital, y de ahí salgo, y tuve que cancelar la temporada de teatro que tenía yo para fin de año, 15 días, de la familia de 10, para poder recuperarme plenamente”.

Por el momento, Ortiz de Pinedo sigue concentrado en recuperarse al cien por ciento de su salud, y en 15 días, tras realizarse los estudios pertinentes, confirmará si el cáncer que lo aquejo hace unos años sigue alejado de su cuerpo. Fuente: Agencia México