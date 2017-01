Tom Jones saca a relucir el lado más temperamental de Shirley Bassey

La prolífica y extensa carrera artística del incombustible Tom Jones ha dado sin duda lugar a un sinfín de anécdotas que, hasta ahora, han permanecido completamente ocultas para la opinión pública. Pero con la perspectiva que aporta el paso del tiempo, el intérprete parece haber entendido ahora que algunas de ellas, como la agria disputa que mantuvo en una ocasión con la también cantante Shirley Bassey en el marco de un espacio televisivo que él presentaba en la década de los 70, son demasiado llamativas como para dejar que pasen inadvertidas.

“Cuando tenía mi propio programa en [la cadena británica] ITV entre 1969 y 1970, invité a Shirley a actuar en uno de los números musicales y recuerdo que se enfadó muchísimo porque no paraban de retrasar su aparición por culpa de un problema técnico. Ya cuando salió al escenario, cantó dos canciones y no pudo interpretar una tercera porque seguían sucediéndose los fallos. Era algo que escapaba a mi control, pero se lo tomó tan mal, que desapareció sin decir nada”, relató el artista en una entrevista exclusiva a la agencia de noticias Bang Showbiz, antes de desvelar que Shirley no quiso, sin embargo, abandonar los estudios sin antes cobrarse su venganza particular.

“En uno de los pasillos había un póster enorme del programa en el que destacaba una gran imagen mía. Antes de irse, Shirley me dejó un mensaje muy claro pintándome los labios de rojo y escribiendo justo debajo: ‘Tom Jones es un fraude’. Pero bueno, no se lo tuve en cuenta y seguimos siendo muy buenos amigos. Shirley es genial”, aseguró en tono jocoso restando importancia al gesto.

De hecho, la legendaria vocalista -responsable de algunos de los temas más recordados de la saga cinematográfica del agente 007- fue uno de los muchos rostros conocidos que quisieron acompañar al galés en los días posteriores a la trágica muerte de su mujer, Melinda Trenchard -con quien llevaba casado desde 1957-, en abril del año pasado, una pérdida que ha dejado a Tom Jones profundamente desolado, entre otras razones, porque los dos enamorados se conocían desde su más tierna infancia.

“Su muerte fue algo muy repentino y me costó mucho procesarlo. En abril nos enteramos de que sufría cáncer de pulmón y ya era demasiado tarde, era algo terminal y se la llevó en cuestión de días. Para mí fue un golpe muy duro porque me cambió por completo de un día para otro. Es que habíamos estado juntos desde que éramos solo unos niños, ¿sabes? Compartimos toda nuestra vida y me resultaba muy extraño no tenerla cerca. En ese momento no sabía si sería capaz de seguir adelante sin ella”, reflexionó en la misma conversación.