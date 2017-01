El príncipe Enrique ya conoce al padre de su novia Meghan Markle

La relación sentimental del príncipe Enrique y Meghan Markle parece consolidarse cada día un poco más, no solo por el hecho de que ambos se dejan ver ya juntos en lugares públicos sin importarles las miradas de los curiosos o la presencia de paparazzi, sino porque ambos han decidido hacer las presentaciones oficiales ante sus respectivas familias. En el caso de Enrique, ya ha tenido la oportunidad de ganarse la aprobación del hombre que podría convertirse en su futuro suegro, si los rumores que apuntan a que su noviazgo con la actriz va muy en serio resultan ser ciertos.

“Mi padre estaba al corriente de su relación desde el principio. Conoció por primera vez a Enrique hace unos seis meses en Toronto, va de visita cada poco tiempo. Meghan y mi padre siempre han mantenido un contacto muy estrecho y siguen haciéndolo a día de hoy”, aseguró Thomas Markle Junior, el hermano de la guapa intérprete, al periódico Daily Mail.

El nieto de Isabel II parece haber causado muy buena impresión a los allegados de su novia, aunque por el momento se desconoce si se ha enfrentado ya a la importante prueba de conocer en persona a la madre de Meghan.

“Mi padre está muy contento de que esté con Enrique, y no podría sentirse más orgulloso de mi hermana. Lo cierto es que siempre han estado muy unidos, y comparten un vínculo maravilloso”, añadió Thomas, quien también ha dado a entender que el hijo menor del príncipe Carlos y él aun no han sido presentados oficialmente, lo cual no parece haberle impedido formarse una opinión muy favorable de la bonita historia de amor que la protagonista de ‘Suits’ está viviendo con el ‘royal’ británico.

“A mí me parecen muy felices juntos, hacen buena pareja y a ella le va muy bien. Está muy enamorada, salta a la vista que se siente muy feliz, porque de no ser así no seguiría adelante. Me parece maravilloso, siempre y cuando él cuide de Meghan y la quiera, no necesita hacer nada más. Aunque es cierto que me gustaría verle y poder estrecharle la mano”.

Por su parte, Meghan habría tenido ocasión de codearse con parte de los miembros de la familia real británica el pasado mes de noviembre cuando viajó a Londres para reunirse con Enrique antes de que este se embarcara en su viaje oficial de dos semanas por el Caribe. A su regreso, la pareja disfrutó de unos días en la capital británica, durante los que la actriz se alojó en el palacio de Kensington y ambos fueron vistos comprando un árbol navideño como dos enamorados más antes de que Meghan pusiera rumbo de nuevo a Canadá para sumergirse completamente en el rodaje de la nueva temporada de su serie, que volverá a la pequeña pantalla el próximo mes de enero, en lo que supondrá la emisión del primer capítulo desde que se hiciera público el romance de la intérprete con Enrique de Inglaterra.