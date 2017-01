Astrid Klisans recibe el mejor regalo navideño de su hijo Markuss

La diseñadora y modelo Astrid Klisans no ha tardado en recurrir a las redes sociales para compartir con todos sus seguidores la emoción que le invade, a ella y posiblemente también a su marido Carlos Baute, después de que su primogénito Markuss (seis meses) tuviera con ellos uno de los gestos más considerados y amables de su corta vida: dejarles dormir toda una noche sin interrupciones por primera vez desde que llegara al mundo.

“¡¡¡¡ Atención mundo!!!! Anoche dormí nueve horas seguidas!!!! Siiii, N-U-E-V-E!!!! Nos costó, pero vamos en buen camino”, reza el mensaje lleno de exclamaciones que publicó en su cuenta de Instagram junto a una foto de su retoño y que pone de manifiesto su habilidad para derrochar ilusión a través de los códigos de la comunicación escrita.

Este es solo uno de los muchos ejemplos que constatan que el sólido matrimonio que forman Astrid y Carlos atraviesa sin duda su mejor etapa, ya que desde el nacimiento de su primogénito ambos no han dejado de absorber nuevas experiencias que, además de cambiar radicalmente su vida, les ha hecho crecer a nivel personal y adquirir una dosis adicional de sensibilidad ante los problemas del mundo.

“El 2016 me trajo el regalo más grande… Tú Markuss que superaste todas y cada una de mis expectativas sobre la maternidad. Te amo infinitamente y espero que el 2017 sea un mejor año para este mundo al que has llegado. Que cambiemos el odio por amor, la intolerancia por la aceptación, las diferencias por la diversidad. Que aprendamos unos de los otros y que recordemos que nuestras convicciones no tienen por qué ser el único camino. Nos necesitamos más que nunca…”, reflexionaba la también arquitecta en la misma plataforma con motivo de la llegada del nuevo año.

Poco después del nacimiento de su primer hijo, Astrid proyectaba el mismo optimismo ante el sinfín de responsabilidades con las que había tenido que lidiar repentinamente, insistiendo en que cualquier “sacrificio” que debiera afrontar en relación con el bienestar de su retoño merecería la pena y le haría feliz.

“Esta faceta es sin duda la más bonita de mi vida y no cambiaría ni un solo sacrificio, ni una sola noche en vela”, explicaba a la revista ¡Hola!