Kesha se ha propuesto obsesionarse menos con las redes sociales

La cantante Kesha ha comenzado el año reduciendo notablemente el número de personas a las que sigue en su cuenta de Instagram, para cumplir así su propósito de pasar menos tiempo pendiente de las redes sociales y de su teléfono móvil.

“Me disculpo con todos aquellos a los que he dejado de seguir este Año Nuevo, pero he decidido tratar de prestar más atención a la vida real. Necesito desconectar un tiempo de las pantallas y concentrarme realmente en cómo me siento por dentro y quién soy. Espero no haber herido vuestros sentimientos, valoro a mis fans por encima de cualquier otra cosa en el mundo, y esto no cambia nada, animales [como apoda cariñosamente a sus fans]. Este año tengo que concentrarme en mi yo espiritual, espero que lo entendáis. Todo mi amor”, reza el mensaje compartido por la intérprete de ‘Tik Tok’ en su perfil.

Pero que no cunda el pánico entre los admiradores de la estrella de la música, ya que su intención no pasa por marcarse un ‘Kendall Jenner’ y desaparecer

“No voy a desaparecer de la faz de la tierra, únicamente voy a tratar de estar menos obsesionada con internet. He estado leyendo mucho acerca del estrés emocional que pueden llegar a causar las redes sociales y me parece que, de estar forma, podría contribuir a mejorar mis problemas de ansiedad y depresión estando más presente. Menos pantallas, menos internet. La vida es un gran experimento, vamos a ver qué tal sale este”.

Esta desconexión parcial ayudará sin duda a la joven a concentrarse en componer nueva música, tal y como desea hacer en 2017 a pesar de que por el momento no ha conseguido que la justicia invalide el contrato legal que aún la liga a Kemosabe Records y, por consiguiente, a Dr. Luke, según el cual tendría que publicar tres álbumes más -ya ha sacado dos- antes de poder dar por concluida su relación profesional, unos trabajos que se grabarían bajo la supervisión del productor, aunque no en su presencia.