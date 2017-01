La abuela de Thalía ya no desea reencontrarse con ella

Doña Eva Mange, abuela de Thalía, ya no tiene los deseos de antes de encontrarse con su famosa nieta, así como ganas de vivir, ha dado a conocer Laura Zapata en entrevista para el matutino Hoy.

“Siento muy feo que dice, ya me quiero morir, no le encuentro chiste a la vida, ya estoy cansada, todas las noches se queja, me duele aquí, me duele allá, es algo muy triste pero bueno ni modo, esa es la vida, no la está pasando bien, ya no está disfrutando la vida”, dijo la actriz al respecto del estado de ánimo de su abuela.

Zapata afirma que su abuela le cuenta que ve a su mamá. “No la he visto tan mal porque de repente llega la noche y me dice, ahí está mi mamá, y ve a sus muertos. Son noches fuertes”.

Este 18 de enero, Doña Eva cumplirá 99 años de vida, y Zapata planea hacerle una comida familiar para celebrarlo, pero lamenta que sus demás hermanas no compartan la alegría de ver a su abuela con tantos años de vida.

“Parece que no se sienten afortunadas, hace muchísimo tiempo, yo creo años que no la visitan, y las únicas veces que se acercaron a ella fue para sacar provecho para ellas”, contó Laura.

Sin embargo, Laura cuestionó a su abuela para conocer su deseo de reencontrarse con Thalía y sus otras hermanas, con la finalidad de saldar alguna cuenta pendiente con ellas.

“Yo de repente le digo, a ver abuela, a lo mejor tú no te puedes ir, porque tienes pendientes, a ti te gustaría que yo buscara a tus otras nietas para que te vengan a ver, para que tú hablaras con ellas, a lo mejor para que cerraras tus ciclos con ellas. Y entonces me dice, ‘no mi hijita, si ellas no me buscan, yo no las quiero ver”, finalizó.