Hija de Arjona será la protagonista de serie basada en “El Mago de Oz”

Adria Arjona, hija del cantante Ricardo Arjona, será la protagonista de la serie “Emerald City”, basada en “El Mago de Oz”, producida por la NBC.

Diversos medios han dado a conocer también que en esta adaptación no existirá el personaje de “El espantapájaros”, sino un hombre con amnesia, quien ayudará a la protagonista a regresar a casa.

La hija del cantautor guatemalteco de tan sólo 23 años, ya ha logrado formar parte del elenco en series como “Unforgettable, Person of Interest” y realizó también un excelente papel en “True Detective”, de HBO.

Adria por su parte, ha comentado que para ella el apellido Arjona no es un peso y reconoce que su padre sí le ayudó en un principio. A él, en gran parte, le debe su carrera artística.

“Yo soy la fan número uno de mi papá, estoy superorgullosa de que mi apellido sea Arjona. Mi papá me ha ayudado. Al principio, porque él me subió a un escenario y me enseñó este mundo, me aconsejó a leer los grandes libros, él me dio las herramientas”, dijo anteriormente a la prensa.