Sophie Turner publica la primera foto de su novio Joe Jonas

Aunque a estas alturas no resulte ya necesario que Sophie Turner y Joe Jonas confirmen públicamente su noviazgo, la actriz y el cantante han decidido dar de todas formas un paso tan ‘importante’ en una relación entre dos jóvenes de su edad como lo es el publicar por primera vez una fotografía del otro en sus redes sociales.

En este caso, ha sido la protagonista de la popular serie ‘Juego de tronos’ quien se ha animado a compartir en su perfil de Instagram una imagen en la que su chico aparece fumando a bordo de un barco. Por el momento, el líder de la banda DNCE no ha optado por imitar su gesto para presentar oficialmente a su chica a todos sus seguidores de la red social.

Sin embargo, no parece que eso implique que Joe no apueste tan en serio como Sophie por el futuro de su romance, ya que el cantante habría caído completamente rendido a los pies de la guapa joven de 20 años debido en gran parte a la independencia, especialmente en el plano económico, de la que ella hace gala en todo momento.

“Joe está encantado con Sophie, entre otras cosas, porque gana su propio dinero y es totalmente autónoma en ese sentido. Una de las cosas que más le gustan de ella es que no le deja pagar por ella todo el tiempo, a diferencia de muchas de las otras chicas con las que ha estado. Ella insiste siempre en pagarse sus viajes en avión de su bolsillo cuando él le pide que vaya a verle y se ofrece a abonarle el importe”, revelaba una fuente al diario The New York Post.

A Sophie y a Joe se les relacionó sentimentalmente por primera vez el pasado noviembre tras ser visto en actitud muy cariñosa en la entrega de los MTV Europe Music Awards, tras lo cual él la invitó a acompañarle a una boda reciente en Estados Unidos tal y como se encargó de revelar Nick Jonas, su hermano pequeño, al compartir una imagen de todos los comensales de su mesa en la que se podía ver a la pareja. Además, los dos enamorados también decidieron pasar juntos Acción de Gracias en Mammoth Lake [California].