Mariah Carey investiga los errores tras su actuación en Times Square

La cantante Mariah Carey habría decidido iniciar una investigación para aclarar cuál fue el origen de los problemas técnicos que convirtieron su actuación en la tradicional gala de Año Nuevo en Times Square (Nueva York) en un verdadero desastre, marcado por los problemas para coordinar las letras de sus temas y la música y la dificultad para escuchar su propia voz por encima del griterío del público, que finalmente le llevaron a abandonar el escenario tras quedar en evidencia que había realizado playback en varias de las canciones.

“Está furiosa y se ha pasado los dos últimos días muy enfadada. No es capaz de pasar página, y está convencida de que alguien intentó sabotearla. Va a investigar ella misma qué sucedió realmente”, asegura ahora una fuente al periódico The Sun.

La propia mánager de la diva, Stella Bulochnikov, ha acusado a los organizadores del evento, Dick Clark Productions, de sabotear el número musical de la intérprete, que formó parte del especial festivo emitido por la ABC.

“Sabíais perfectamente que sus audífonos no funcionaban y no hicisteis nada porque su recital saliera como era debido. Y Mariah no dejaba de repetir que tenía problemas técnicos desde el escenario, pero la ignoraron. Ha acabado saliendo perjudicada solo por querer cumplir el compromiso que había contraído con vosotros. Debería haberle impedido que siguiera adelante, esto ha sido sabotaje”, reza una carta enviada supuestamente por la representante de la estrella de la música a la compañía.

Además, Stella también ha insinuado que los responsables de organizar el mediático espectáculo televisivo decidieron emitir posteriormente la actuación de Mariah -grabada en directo antes de las campanadas de medianoche en Nueva York- en la costa oeste solo para ganar audiencia.

“No se preocupan por los artistas, sin importar que uno de ellos haya acortado sus vacaciones por tener un gesto de deferencia hacia ellos”, insiste en un comunicado, en el que asegura que a la cantante le prometieron que todos los fallos que había experimentado durante el ensayo estarían solucionados antes de salir al aire.

Sin embargo, Dick Clark Productions ha negado todas esas acusaciones, escudándose en su reputación como organizador de eventos tan prestigiosos en el mundo de la música como los American Music Awards, los Billboard Music Awards o los premios de la Academia de Música Country para defender su honorabilidad.

“En algunas raras ocasiones, se pueden producir errores técnicos en las actuaciones televisadas en directo, por supuesto. Sin embargo, una investigación preliminar ha revelado que DCP no ha tenido nada que ver con los problemas relacionados con el número musical de la señorita Carey”, se defiende la empresa en su propio comunicado.