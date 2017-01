George Michael y Fadi Fawaz, una expareja muy bien avenida

El malogrado George Michael y el que fuera su pareja durante casi ocho años, Fadi Fawaz, pusieron punto y final a su romance a mediados de 2015, aunque ambos permanecieron en estrecho contacto a lo largo de los siguientes meses y hasta el trágico fallecimiento del intérprete el pasado día de Navidad. Tanto es así, que el astro del pop solía recurrir con frecuencia a su exnovio para que le ayudara a lidiar con algunos de los aspectos más cotidianos de su día a día.

“George confiaba en Fadi y dependía de él para muchas cosas, pese a que llevaran 18 meses por lo menos sin ser pareja”, indicó una fuente al diario The Sun.

Sin embargo, el propio Fadi aseguraba recientemente que en ningún momento estuvo cerca de George Michael el fatídico día de su muerte, ya que la noche anterior se había quedado dormido en su coche y no tuvo oportunidad siquiera de hablar con el desaparecido intérprete.

“Me quedé dormido en mi coche en Nochebuena y no pude verle antes de morir”, explicaba al mismo diario tras denunciar públicamente que los mensajes que desde entonces han venido apareciendo en su perfil de Twitter, que ha tenido que cerrar, no fueron escritos por él sino que son el resultado de una lamentable suplantación de identidad facilitada por un ataque informático.

“De verdad que me ha dejado profundamente impactado todo lo que está ocurriendo en Twitter. Mi cuenta ha sido hackeada y por eso he tenido que eliminarla. Es bastante aterrador, si te soy sincero. Yo no he enviado ninguno de esos mensajes, así que no hay nada más que pueda decir al respecto”, revelaba en la misma conversación.