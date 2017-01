Aracely Arámbula celebra cumpleaños de su hijo Miguel

Comenzando el año de la mas bella manera Celebrando la Vida y la mayor bendición que Dios me pudo dar por partida doble 10 años de mi chico Miguel ✨🙏🏻✨🎂🎁🎈🎉Te Amooo mi amor que este 2017 este lleno de INFINITAS BENDICIONES MUCHA VIDA CON SALUD Y TODO LO MEJOR 🙏🏻💝✨#Agradecida #Arafamilia MUCHO AM💝R #Happynewyear ✨💘✨✨

A photo posted by Amo el arte yAmo serMama🏃🏻🏃🏻💃🏼 (@aracelyarambula) on Jan 1, 2017 at 5:46am PST