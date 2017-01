Belinda y Criss Angel se ponen románticos en Twitter

Belinda y Criss Angel se dedicaron mensajes románticos por medio de sus cuentas de Twitter debido al fin del año 2016, mismo en el que se conocieron.

Belinda inició el intercambio de recados al comentar: “De las cosas más bonitas que me pasó este año fue conocer a @CrissAngel que me enseñó a no juzgar a las personas sin antes conocerlas”.

Asimismo, agregó otro mensaje en donde expresó: “Happy New Year @CrissAngel mi amor!!!”.

Criss no pudo dejar de responder a la intérprete y comentó: “Mi amor, tú me inspiras para ser el mejor hombre que pueda ser, tú trasciendes el amor verdadero y la felicidad pura. Eres una verdadera bendición, te amo mucho”.

“Feliz año nuevo mi amor @belindapop, eres el amor de mi vida”, finalizó.