Sophie y Susana Alexander actuarán juntas por primera vez en teatro

México, 31 Dic (Notimex).- Con el pie derecho iniciará 2017 la actriz Sophie Alexander, pues a finales de enero arrancará la temporada de “Instrucciones para una muerte feliz”, en el Teatro “López Tarso”, en esta ciudad.

En entrevista con Notimex, Sophie Alexander dijo sentirse muy emocionada porque será la primera vez que actúe al lado de su tía y Mariana Garza, además de que al elenco se suma Javier Díaz Dueñas.

“Será una temporada extensa, porque visitaremos varios espacios con esta obra sobre una madre que está buscando un panteón para ser enterrada a su gusto y quien la acompaña en esta travesía es su hija ´Gina´, que yo interpreto”, detalló.

Por otro lado, celebró que ya se hayan roto las fronteras sobre los discursos que encasillaban a los actores como los de teatro, los de televisión o los de cine. “Ahora se están mezclando gracias a las series de televisión y eso es muy bueno”, anotó.

En ese sentido, adelantó que está por estrenarse “Los días más oscuros de nosotras”, de Astrid Rondero, una película en la que participó y que rinde homenaje a los amores perdidos a través de una parábola sobre la memoria, el destino y la muy humana resistencia a la oscuridad.

“Es un película del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) que obtuvo recursos para su postproducción y que estará lista para estrenarse este 2017”, refirió.

Aunque se reconoce como una actriz pura, Sophie Alexander mencionó que ha unido fuerzas con el también cineasta Alonso Ruizpalacios para la creación de la compañía de Todas las Fiestas de Mañana.

“A la dirección no le entraría porque estoy muy clara en que lo mío es actuar, a mí me gusta que me dirijan personas sensibles, inteligentes y que crean mundos genuinos”, concluyó.