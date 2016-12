Chris Martin recuerda que los famosos no son inmunes

El vocalista de Coldplay señala que las celebridades no dejan de ser personas normales que deben enfrentarse constantemente a dificultades.

El vocalista y líder de la banda Coldplay, Chris Martin, parece estar aprovechando las vacaciones navideñas para reflexionar largo y tendido sobre la percepción que la opinión pública sigue teniendo sobre aquellas personalidades más afamadas de la cultura popular, ya que ahora no ha dudado en tratar de desmontar la teoría de que las celebridades viven en una dimensión alternativa y privilegiada de la realidad que les hace completamente ajenos a los desafíos diarios del hombre medio.

“Mi relación con el universo a día de hoy consiste en tratar de aceptar que todo el mundo atraviesa dificultades en su día a día, en cualquier nivel e independientemente de la clase social. Nunca deberías comparar tus circunstancias ni los obstáculos que debes atravesar con los de los demás. Aunque seas el mismísimo Brad Pitt, siempre tendrás que enfrentarte a situaciones que te resultarán complicadas. Y lo mismo si eres barrendero”, explicó al diario Daily Star.

El también exmarido de Gwyneth Paltrow trata así de hacer entender a aquellos que siguen teniendo una visión idílica y mitificada del mundo del espectáculo, una imagen cada vez menos realista dadas las dramáticas pérdidas que ha sufrido el sector del entretenimiento en este fatídico 2016, que los famosos son seres humanos corrientes que se ven sujetos a lo largo de sus vidas a las mismas inseguridades e incertidumbres que el más común de los mortales.

“Ya seas una estrella del pop o cualquier otro tipo de persona, hay que entender primero que todos los seres humanos vamos a tener que lidiar con situaciones difíciles a lo largo de nuestras vidas, pero el hecho de aceptar esta premisa ya implica que se ha dado un paso importante a la hora de superar los contratiempos. Afortunadamente, ahora tengo un enfoque más positivo sobre lo que me rodea, me he dado cuenta de que la vida es más agradable de lo que en principio creía”, confesó.

Uno de los ejemplos que mejor ilustran la mentalidad tan positiva que exhibe a día de hoy Chris Martin reside en la relación tan estrecha y amistosa que sigue manteniendo con su famosa exmujer, madre de sus hijos Apple (12) y Moses (10), de la que recientemente aseguraba que estaría dispuesto a “recibir una bala” por ella.