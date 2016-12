¿Quién maneja el popular Twitter de Gary, el perro de Carrie Fisher?

De los cientos de tributos dedicados en los últimos dos días a Carrie Fisher y a su madre, la veterana actriz Debbie Reynolds, unos de los más emotivos han sido los de Gary, el simpático bulldog francés de la legendaria Princesa Leia, que ha conseguido emocionar a sus más de 64.000 seguidores en las redes sociales con los mensajes de despedida a su famosa dueña, fallecida este martes.

Sin embargo, la atención que ha recibido la cuenta de Twitter del animal tras la trágica desaparición de las dos intérpretes también ha conseguido que muchos se pregunten quién se encuentra detrás del perfil, que no está verificado y no guarda relación con ningún miembro de la familia Fisher, como se creía en un principio debido a que la propia Carrie había expresado en varias ocasiones su deseo de convertir a su perrito en una estrella, por lo que no resultaba descabellado pensar que hubiese decidido crearle una bitácora virtual.

“En los últimos días, a Gary le han preguntado quién tuitea por él. Me ha parecido que era necesario publicar este comunicado para evitar confusiones o malentendido”, reza el encabezamiento de un comunicado compartido hoy jueves en su Twitter. “Hace más o menos un año, como la mayoría del mundo, descubrí al maravilloso bulldog Gary. En aquel momento me sorprendió mucho que no tuviera una cuenta de Twitter, así que decidí homenajearle creando una en su nombre. Muy pronto, la propia Carrie retuiteó a ‘Gary’ y en su página web hay incluso un enlace a este perfil de Twitter. Como gran fan de ‘Star Wars’, de Carrie y de Gary que soy, me pareció un inmenso honor. Era como si me dijeran que era oficialmente la cuenta no oficial de Gary”, revela ahora el responsable detrás del popular tablón de la mascota.

El tono generalmente desenfadado y gamberro que había caracterizado hasta ahora los comentarios de Gary han derivado tras la pérdida de Carrie y Debbie hacia un tono melancólico, marcado por publicaciones como: “Mi mamá se ha marchado. Te quiero, Carrie. Siempre te esperaré… Siempre estuve a tu lado, pero lo más importante de todo es que tú siempre estuviste al mío”, un cambio que trata de representar el dolor de todos los admiradores de la protagonista de ‘Star Wars’.

“Mi intención era publicar mensajes divertidos y aleatorios, y eso es lo que había venido haciendo hasta estos días. Siempre intenté que mis tuits fueran graciosos y ligeros, pero en vista de los últimos eventos, siento la misma tristeza que todos vosotros. Así que me he preguntado: ‘¿Qué haría Gary?’. Quería que siguiera siendo gracioso, pero no me veía capaz. He decidido hablar sobre cómo me siento con un tono un poco ‘Gary’. Ha resultado terapéutico expresar mi dolor a través de Twitter”, aclara el mensaje, en el que se reitera que el perfil de la red social es únicamente una plataforma para compartir noticias sobre la vida del simpático can, tal y como planea seguir haciendo, y no corresponde a un portavoces de la familia de Carrie Fisher.

Las últimas informaciones acerca del futuro de Gary ahora que su querida dueña no está a su lado apuntan a que será la hija de la actriz, la joven Billie Lourd, quien se ocupará de cuidarle.